Финляндия на пути в НАТО

Парламент Финляндии на пленарном заседании во вторник проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО. Из 200 депутатов Эдускунта (парламента) за членство в Североатлантическом альянсе проголосовали 188 человек, против были 8, сообщает Интерфакс.

Как заявил выступивший с докладом председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо, «Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО». «Из существующих альтернатив членство в НАТО является самой сильной дополнительной защитой для Финляндии», - считает он.

Решение парламента должен утвердить президент Саули Ниинистё. Как ожидается, он сделает это дистанционно, во время начавшегося во вторник визита в Швецию.