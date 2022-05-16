Москва о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от них не выиграет». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если бы мы реагировали по-другому на возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то было бы: «Смотрите, как русские истерически реагируют, значит, их это решение задело». Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и они страдают от неизбежности многополярности этого мира», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Рябкова, когда пройдет период анализа последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, России придется принимать компенсирующие меры.