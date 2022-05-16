Москва о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
«Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от них не выиграет». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Если бы мы реагировали по-другому на возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то было бы: «Смотрите, как русские истерически реагируют, значит, их это решение задело». Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и они страдают от неизбежности многополярности этого мира», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Рябкова, когда пройдет период анализа последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, России придется принимать компенсирующие меры.
Замглавы МИД также считает, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу произойдет очень быстро.
«Прежде всего, два слова о том, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может быть очень быстрым. Да, видимо так и будет. И НАТО сама себя опровергает. После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, стадий подготовки к членству, включающих среди прочего так называемый план действий для членства, теперь вдруг это все в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах. И, пожалуйста, входной билет выдается моментально», - сказал он.
Он также подчеркнул, что безопасность Финляндии и Швеции после вступления в НАТО не укрепится, т.к. они не будут определять свою дальнейшую политику.