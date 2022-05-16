Война зубного врача с российскими спецслужбами за землю в Берлине

17:00

Уже после начала российского вторжения в Украину в Берлине вскрылась довольно странная мошенническая схема. Зубной врач украинского происхождения под руководством уроженки Украины же (но представлявшейся офицером ФСБ) на протяжении нескольких месяцев с конца 2021 года продавал местным инвесторам здания и участки из бывших советских дипломатических владений. Забеспокоились и российские, и германские власти только в марте 2022 года в тот момент, когда местный инвестор начал готовить сделку по покупке огромного здания представительства «Аэрофлота» в центральном районе Берлина. Журнал Der Spiegel провел расследование о крупнейшем за многие годы случае мошенничества в Берлине.

Сделка казалась выгодной – немецкий инвестор Саша Клупп и его деловые партнеры выкупили у российского правительства четыре земельных участка в перспективном берлинском районе Карлсхорст. В собственность переходили 17 тысяч квадратных метров бывшего советского аэродрома и три заброшенных здания, в которых когда-то размещались квартиры советских офицеров. Цена в 13,5 миллиона евро казалась по берлинским меркам адекватной, учитывая, что в немецкой столице кризис с недвижимостью. Ее отчаянно не хватает, а в Карлсхорсте можно было построить много новых домов. 18 марта 2022 года Клупп, гуляя по свежекупленным участкам, неожиданно встретил двух секретарей российского посольства, которые отказывались покинуть территорию. Они заявили, что Москва не продала и даже не собиралась продавать эти участки – таким образом, Клупп вторгся на чужую территорию. Для разрешения конфликта подъехали сотрудники полиции: обе стороны – Клупп и российское посольство – подали заявления о мошенничестве. Примерно в эти же дни немецкая прокуратура начала расследование мошенничества, которое сразу же приобрело международное значение. Российское посольство даже обратилось за помощью в немецкий МИД. Выяснилось, что кто-то без ведома Москвы продал или готовил к продаже ряд принадлежащих России земельных участков – причем не только заброшенный советский аэродром, но и огромное здание на главной улице Берлина Унтер-ден-Линден в паре сотен метров от Бранденбургских ворот.

В версиях недостатка не было: то ли многоходовка, затеянная коррумпированными сотрудниками посольства, то ли шпионские игры, то ли иная изощренная мошенническая схема. Однако почти сразу следователи сконцентрировались на одном имени – 69-летнего зубного врача, приехавшего в Германию из украинских Черновцов и несколько десятилетий живущего в Берлине. Именно Ефим Б. (так его называет Der Spiegel) сыграл роль «представителя российского правительства» и продавал недвижимость от лица Кремля. Свои полномочия он мог подтвердить достоверно (по мнению немецких юристов) выглядевшей доверенностью от лица администрации российского президента. В биографии Ефима Б. следователи не нашли ничего очень подозрительного: он довольно хорошо известен в престижном западноберлинском районе Груневальд, где ведет буржуазную жизнь и часто прогуливается со своей собакой среди вилл соседей. Его собственный украшенный колоннами дом выглядит, по крайней мере, не беднее соседских, а члены его семьи ездят на дорогих автомобилях. Источники его богатства тоже, в общем, не вызывали вопросов: уже в начале девяностых зубной врач (в Германии это высокооплачиваемая профессия) возглавлял компанию, которая управляла залами игровых автоматов, а позднее его бизнес расширился до порновидеосалонов и продажи секс-игрушек. В 2007 году, как раз когда в Берлине заканчивался бум игровых автоматов и видеокабинок с порно, Ефим Б. вышел из бизнеса – и начал вкладывать деньги в находящийся на подъеме рынок берлинской недвижимости. Его семья приобрела по меньшей мере четыре объекта в престижных берлинских районах. Казалось, этот житель элитного пригорода достаточно заработал, чтобы достойно встретить старость. Однако вместо спокойной жизни он, как полагает следствие, в какой-то момент начал – без видимых причин – активно торговать принадлежащими российскому государству участками.