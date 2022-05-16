Российский регион стал «занозой» для НАТО Le Monde
Российский анклав на Балтийском море, зажатый между Польшей и Литвой, уже в 2016 году стал ядерным форпостом, пишет французская газета Le Monde.
По словам автора статьи, Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Этот регион еще при СССР был преобразован в военную крепость для защиты во время холодной войны.
В статье отмечается, что превращение российского анклава в ядерный бастион началось после аннексии Крыма в 2014 году. Развертывание в 2016 году ядерных ракет «Искандер» для замены оперативно-тактических баллистических ракет «Точка» (SS-21 по классификации НАТО) тогда было ответом на увеличение сил альянса в странах Балтии. Это новое оружие несет угрозу всем соседним странам. Затем появились СА-21, система противовоздушной и противоракетной обороны, а потом и береговой ракетный комплекс «Бастион» (дальность 300 км). Его дополнила батарея береговой «ракетной защиты» «Редут» (дальность 450 км).
«Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части балтийского региона», - подчеркивается в статье.
По мнению СМИ, укрепление мощи и все более антизападный дискурс России усилили чувство уязвимости соседних государств. «Коридор в районе польского города Сувалки – единственная земная перемычка, связывающая Литву, Эстонию и Латвию с другими членами НАТО через Польшу и отделяющая Калининград от Беларуси всего на 65 км, – это еще один источник беспокойства для стран Балтии. Ведь Беларусь сейчас разрешает российским войскам размещаться на ее территории. Чувство незащищенности усугубилось после развертывания в начале февраля ракет «Кинжал». При радиусе действия 2400 км они смогут поражать все столицы Западной Европы, за исключением Мадрида и Лиссабона. В случае распространения конфликта войска, базирующиеся в Калининграде (около 10 000 человек), могут войти в состав передовых сил ПВО России и вывести из строя инфраструктуру НАТО, в том числе базу ПРО, базирующуюся в Польше. Если они это сделают, доступ к Балтийскому морю с юга будет для сил Североатлантического альянса просто закрыт», - отмечает автор статьи.