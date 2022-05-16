Российский анклав на Балтийском море, зажатый между Польшей и Литвой, уже в 2016 году стал ядерным форпостом, пишет французская газета Le Monde.

По словам автора статьи, Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Этот регион еще при СССР был преобразован в военную крепость для защиты во время холодной войны.

В статье отмечается, что превращение российского анклава в ядерный бастион началось после аннексии Крыма в 2014 году. Развертывание в 2016 году ядерных ракет «Искандер» для замены оперативно-тактических баллистических ракет «Точка» (SS-21 по классификации НАТО) тогда было ответом на увеличение сил альянса в странах Балтии. Это новое оружие несет угрозу всем соседним странам. Затем появились СА-21, система противовоздушной и противоракетной обороны, а потом и береговой ракетный комплекс «Бастион» (дальность 300 км). Его дополнила батарея береговой «ракетной защиты» «Редут» (дальность 450 км).