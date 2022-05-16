Армянского командира судят за отступление в Ходжавенде и раскрытие служебной тайны

По сообщениям армянских СМИ, «в декабре 2020 года он не выполнил приказ непосредственного начальства о переходе к круговой обороне. Газарян дал приказ своим подчиненным отступить и покинул самовольно поле боя, в результате чего позиции для защиты села Чайлаггала и само село перешли под контроль Азербайджана».

Кроме того, выяснилось, что перед выездом на боевую службу Газарян получил из воинской части содержащую служебную тайну рабочую карту под грифом «секретно» с изображением местности села Чайлаггала и электронный носитель, который также оказался в распоряжении азербайджанской армии. На нем было штатное расписание с персональными данными членов батальона.

Предварительное следствие завершено. Газаряну предъявлены обвинения по статьям «Неисполнение приказа начальника во время войны, повлекшее существенный вред», «Халатное отношение должностного лица во время войны, причинившее существенный вред» и «Самовольное оставление службы и отказ воевать».

Напомним, примерно через две недели после подписания 10 ноября Трехстороннего соглашения, в конце ноября, группа армянских военнослужащих была отправлена на территорию близ сел Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавенда, где были созданы оборонительные позиции.

Азербайджанская армия 11 и 12 декабря очистила эти села от армянской диверсионной группы и задержала более 60 армянских военнослужащих. Против них было возбуждено уголовное дело. Летом прошлого года в Баку состоялись судебные процессы, часть этих армянских военнослужащих были приговорены к тюремному заключению, другие возвращены в Армению.