Нетаньяху и Беннет устроили в парламенте перепалку

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что он не собирается извиняться за то, что правительство под его руководством узаконило нелегальные поселения в Негеве. По его словам, правительство «пытается улучшить образование, пытается урегулировать Негев.

Представители оппозиции раскритиковали правительство Беннета за то, что оно начало процесс легализации незаконных бедуинских поселений в пустыне Негев.

«Идея состоит в том, чтобы создать ряд легальных населенных пунктов. Я не извиняюсь за это – я горжусь этим. Предыдущее правительство преступно запустило проблемы Негева вместо того, чтобы решать их», - сказал Беннет.

В свою очередь, лидер оппозиции Биньямин Нетаниьху заявил, что в существующем правительстве «нет правых, есть только лже-правые».

Беннет обратился к гражданам Израиля и спросил, выбирают ли они «сложное правительство, но правительство решения проблем и доброй воли», или предпочтут «новую коалицию: Нетаньяху, Ахмад Тиби, Айман Уда и Бен-Гвир». В этом высказывании Беннет намекнул на то, что Биньямин Нетаньяху может сместить правительство лишь с помощью арабской партии «Объединенный список», в чью фракцию входят Ахмад Тиби и Айман Уда.

«Чтоб ни у кого не было иллюзий: вы сотрудничаете, Бен-Гвир и Тиби, зеркальное отражение друг друга, чтобы сместить законное правительство», – цитируют Беннета израильское издание «Детали».

Во время выступления члены оппозиции кричали Беннету: «Уходи», а председатель «Объединенного списка» Айман Уда выкрикнул: «Это худшее правительство».

Когда подошла его очередь выступать на пленуме, Нетаньяху сказал: «Беннет, вы пробрались в кресло премьер-министра с помощью мошенничества, подобного которому не было ни в одной демократии. Никто не верит ни единому вашему слову». Во время выступления депутаты от коалиции также прерывали Нетаньяху выкриками с места.