Министр внутренних дел движения «Талибан», Сираджуддин Хаккани впервые дал интервью иностранным журналистам.

Как отмечает Fergana, Хаккани считается руководителем группировки «Сеть Хаккани», а также одним из самых разыскиваемых США лиц. За данные о нем власти США предлагают вознаграждение в $10 млн.

В интервью журналистке CNN глава МВД в правительстве талибов, в частности, сказал, что в Афганистане «нет никого», кто «выступает против образования для [афганских] женщин». «Мы все верим, что образование было создано как Божье благословение, которое стало необходимым как для мужчин, так и для женщин. Как я уже упоминал ранее, нет никого, кто был бы против образования», - сказал он.