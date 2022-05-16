Разыскиваемый США глава МВД талибов дал интервью американским журналистам видео
Министр внутренних дел движения «Талибан», Сираджуддин Хаккани впервые дал интервью иностранным журналистам.
Как отмечает Fergana, Хаккани считается руководителем группировки «Сеть Хаккани», а также одним из самых разыскиваемых США лиц. За данные о нем власти США предлагают вознаграждение в $10 млн.
В интервью журналистке CNN глава МВД в правительстве талибов, в частности, сказал, что в Афганистане «нет никого», кто «выступает против образования для [афганских] женщин». «Мы все верим, что образование было создано как Божье благословение, которое стало необходимым как для мужчин, так и для женщин. Как я уже упоминал ранее, нет никого, кто был бы против образования», - сказал он.
На вопрос, считает ли он по-прежнему США «врагом», министр внутренних дел талибов ответил, что движение «не смотрит на них [американцев] как на врагов» и привержено соглашению, заключенному в Дохе в феврале 2020 года.
«Я хотел бы сделать небольшое уточнение. Период последних 20 лет был ситуацией оборонительных боев [со стороны талибов]. Когда в Дохе было заключено мирное соглашение, мы решили, что не будем говорить об этом [20-летнем конфликте]. В будущем мы хотели бы иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами и международным сообществом», - отметил Хаккани.