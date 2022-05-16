Иран будет поставлять Армении туркменский газ

«Иран готов поставлять Армении туркменский газ по своп-договору». Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи в интервью информационному агентству Shana.

По его словам, переговоры о транспортировке газа из Туркменистана в Армению уже начались, и в ближайшее время стороны достигнут результатов.

Министр также сообщил, что в ходе переговоров с армянской стороной были достигнуты договоренности, касающиеся газа, увеличения объемов экспорта продукции нефтехимии и всестороннего развития двусторонних связей.