Общественный совет при Госкомитете по делам беженцев отчитался за год работы

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. На заседании с докладом выступил председатель Совета, руководитель общественного объединения «Здоровое развитие и просвещение» Анар Халилов. Отчет охватывал годовую деятельность Совета, рассказали в пресс-службе госкомитета.

На заседании было отмечено, что успешная реализация государственной политики в области работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане, военно-политическая и дипломатическая деятельность президента Ильхама Алиева, героизм азербайджанской армии позволили освободить азербайджанские территории от оккупации. В этих районах начались широкомасштабные восстановительные работы, идет подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев.