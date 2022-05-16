Общественный совет при Госкомитете по делам беженцев отчитался за год работы
Состоялось очередное заседание Общественного совета при Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. На заседании с докладом выступил председатель Совета, руководитель общественного объединения «Здоровое развитие и просвещение» Анар Халилов. Отчет охватывал годовую деятельность Совета, рассказали в пресс-службе госкомитета.
На заседании было отмечено, что успешная реализация государственной политики в области работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане, военно-политическая и дипломатическая деятельность президента Ильхама Алиева, героизм азербайджанской армии позволили освободить азербайджанские территории от оккупации. В этих районах начались широкомасштабные восстановительные работы, идет подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев.
Участники заседания отметили, что отношения между Общественным советом, состав которого обновился после выборов, и Госкомитетом, укрепились, проводится работа по оказанию общественной поддержки для решения проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы. Члены совета периодически посещают временные поселения для вынужденных переселенцев, в том числе современные поселки и построенные для них жилые комплексы, проводят наблюдения и встречи. Для оперативной деятельности создана группа WhatsApp, состоящая из членов совета и должностных лиц комитета, и эта возможность эффективно используется для немедленного реагирования на обращения вынужденных переселенцев.
Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев поблагодарил членов совета за плодотворную работу, отметил, что их мнения и предложения всегда ценны, подчеркнул важность участия общественности в работе с вынужденными переселенцами.
На встрече Анар Халилов вручил благодарственную грамоту членам комиссии, эффективно сотрудничавшим с Общественным советом.