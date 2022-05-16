Минобороны Украины об эвакуации раненых с «Азовстали»

Главная цель – сохранить жизнь защитников гарнизона «Мариуполь», заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя операцию по спасению украинских военных с «Азовстали».

Он отметил, что сегодня идут сложные процессы, в том числе эвакуация раненых с «Азовстали». «Сначала нужно сохранить его воинам жизнь, а потом свободу, и Украина должна идти на этот шаг», - цитирует главу Минобороны РБК-Украина.

По его словам, украинские военные выполнили свой приказ по сдерживанию российских военных в Мариуполе. Он также отметил, что сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста. Субъектность любой страны мало что решает в этом случае, считает министр.