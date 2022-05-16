Сын экс-главы Генштаба Армении избил полицейского в Ереване и был задержан

Сын экс-главы Генштаба Армении Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что во вторник, 17 мая, участники акции протеста перекрыли улицу Киевян в Ереване, препятствуя свободному передвижению граждан.

«Сотрудники полиции призвали протестующих открыть дорогу, пытаясь удалить их с проезжей части. В это время двое из участников акции нанесли удары по груди полицейского, в результате чего он потерял сознание», - отмечено в сообщении ведомства.

Следственный орган выяснил, что один из этих граждан – Игорь Хачатуров. Предварительное расследование продолжается.