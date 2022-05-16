В США уверены в достижении консенсуса по расширению НАТО

Власти США уверены, что консенсус относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет достигнут, заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

«Мы уверены, что будет достигнут консенсус <…> относительно процедуры вступления, если они решат подать заявку», - отметила она, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон может попытаться повлиять на позицию Анкары, выступившей против вступления двух стран в НАТО.

Как напомнила Жан-Пьер, госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее выразил уверенность в том, что «будет достигнут консенсус относительно Турции, а также подачи заявки Швецией и Финляндией».