В Украине рассказали, когда западное оружие поможет украинской армии

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что понадобится несколько месяцев, чтобы Украина с помощью западного оружия установила паритет на фронте в войне против России, передает УНИАН.

«На сегодня, действительно, переломный момент произошел. И вы все видите, что после встречи на базе Рамштайн, где присутствовали более 40 руководителей оборонных ведомств, помощь для Украины теперь коллективная. И за несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать тем угрозам, которые есть, потому что у России сейчас, безусловно, есть преимущество и по вооружению, и по личному составу», - заявила Маляр.

По ее словам, называть точное количество вооружения, которое поступает от западных партнеров, опасно. «Потому что нашу информацию отслеживает противник. Он будет понимать наши возможности, если мы перейдем на цифры, но то, что помощь Запада на сегодня уже используется в боях, это абсолютная правда. Так и есть», - отметила она.