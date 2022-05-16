Минюст России предложил признать полк «Азов» «террористической организацией»

Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского полка «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Это следует из извещения о рассмотрении административного дела, размещенного на сайте Минюста России, передает ТАСС.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая», - говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме выступили против обмена пленных бойцов «Азова», заявив, что это «нацистские преступники», которых нужно судить.