Турцию зовут в ОДКБ

Решение о вступлении новых стран в НАТО может привести к расколу альянса, при таком исходе Турция вполне может задуматься о сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Мною уже было сказано, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса. Если это произойдет, мы ждем Турцию в ОДКБ», - заявил Шхагошев.