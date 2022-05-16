В Офисе Зеленского назвали три причины прекращения переговоров с Россией
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о причинах, по которым переговоры с Россией поставлены на паузу, и при каких условиях их могут продолжить. Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.
«Объективно говоря, переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли. Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет», - отметил Подоляк.
В-третьих, как продолжил Подоляк, Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и поэтому политическая элита боится говорить правду.
«А именно, что из войны надо выходить на совсем других условиях, чем было заявлено изначально. И поэтому предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления. Отсюда все эти комментарии шантажного типа в публичном пространстве относительно переговоров. И наконец, ключевое, Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную «боеспособность» своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой «империи». Поэтому предлагаю остановиться на следующем: сегодня вообще речь не идет о «выходе или не выходе» из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры», - пояснил советник руководителя ОП.