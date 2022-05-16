В Офисе Зеленского назвали три причины прекращения переговоров с Россией

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о причинах, по которым переговоры с Россией поставлены на паузу, и при каких условиях их могут продолжить. Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

«Объективно говоря, переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли. Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет», - отметил Подоляк.

В-третьих, как продолжил Подоляк, Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и поэтому политическая элита боится говорить правду.