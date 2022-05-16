США хотят предложить Евросоюзу ввести пошлины на российскую нефть

Представители Минфина США заявили, что на встрече министров финансов «Большой семерки» предложат странам ЕС ввести пошлины на поставки нефти из РФ в качестве более быстро реализуемой альтернативы полному эмбарго. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Минфина США, новый тарифный механизм разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта. Министры финансов и управляющие центральными банками из «Большой семерки» планируют встретиться в Брюсселе в конце этой недели.