Из-за грубого заявления Захаровой посла России в Эстонии вызвали в МИД

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев был вызван во вторник во внешнеполитическое ведомство Эстонии в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес премьер-министра балтийской республики Кая Каллас.

«Сегодня, 17 мая, Министерство иностранных дел вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая в своем заявлении лично атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас», - утверждают в ведомстве.

6 мая Владимир Липаев был вызван в МИД Эстонии в связи с заявлением российского диппредставительства о политической цензуре и свободе средств массовой информации в балтийской республике, пишет ТАСС.