Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:45

В Бакинском Военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу одного из преступных крыльев Объединенной преступной группировки Эльдара Махмудова – МНБхСС – бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Вновь был поднят вопрос о допуске журналистов в зал суда. Ряд потерпевших потребовали не ограничивать участие представителей СМИ в публичных судебных процессах и проводить судебное разбирательство в соответствии с законом. Но этому вновь воспрепятствовал судья. Выступая в суде, потерпевший Афсал Гасаналиев заявил, что в настоящее время банк собирается арестовать его дом из-за долга, который возник в результате вымогательств сотрудников МНБ.

«Меня незаконно удерживали пять месяцев, требую крупную сумму денег, - заявил Гасаналиев. – Я заложил в банк свой дом, взял кредит и отдал его бандитам из Министерства национальной безопасности. Теперь банк требует либо вернуть деньги, либо покинуть дом – мне уже прислали соответствующее распоряжение. А вы тут играете в игры с этой организованной преступной группировкой. Срок привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекает. Почему вы не хотите закончить суд как можно скорее?!..» Затем показания дал потерпевший Рахман Мусаев, рассказавший, что возглавляет с 2011 года азербайджанский филиал Inreaceos Payment - компании, базирующейся на острове Маврикий, в которой он занимался планированием инвестиционных вопросов. Офис филиала находится в «Бабек Плаза». «Филиал был только создан, сотрудников у него еще не было, - заявил потерпевший. – Хотя у меня были личные счета в AGBank и Bank Standard, счет для филиала я не открывал - филиал Spare Limited был зарегистрирован на имя моей матери. Но при этом я понятия не имел, кто был учредителем. Утром 29 февраля 2012 года в наш дом ворвались сотрудники МНБ, они обыскали квартиру, незаконно изъяли 8.400 манатов наличными, золотые украшения, парфюмерию, все документы, банковские выписки и печати, принадлежащие компаниям, пластиковые карты, компьютеры, карты памяти, документы на четырехкомнатную квартиру на имя моей матери в Ени Ясамал и на квартиру в жилом комплексе «Городские сады». По словам Мусаева, его доставили в МНБ и привели в кабинет следователя Сахиба Алекперова, который заявил, что Мусаев является лидером хакерской группы. Когда потерпевший стал возражать, следователь Алекперов его резко оборвал: «О чем ты вообще думал, когда завтракал в Лондоне и обедал Нью-Йорке? Разве ты не понимал, что рано или поздно все равно попадешь сюда?..»

«В ходе допроса прозвучало имя моего школьного друга, Эльчина, - продолжал потерпевший. – Я сказал, что не сотрудничаю ни с одной хакерской группой и добавил, что из перечисленных следователем людей знаю только Эльчина, хотя никаких дел у меня с ним нет. Тогда Сахиб Алекперов прямо сказал, что, если я хочу выйти на свободу, то должен заплатить один миллион манатов. «Для тебя же сумма – ерунда, верно?» - улыбнулся следователь. Платить Мусаев, естественно, не стал и был арестован. Во время задержания следователь Сахиб Алекперов продолжал требовать у него деньги. «При этом он утверждал, что требование исходит не от него, а от Мовлама Шихалиева и Эльдара Махмудова, - продолжал рассказ потерпевший. – 18 марта меня отвели в кабинет начальника отдела Вюсала Алекперова, который сказал, что в курсе моих дружеских отношений с Эйвазом Шахбазовым, заместителем начальника Главного управления дорожной полиции, и добавил, что Эйваз – его родственник. Мол, завтра он придет в МНБ на застолье, и мы сможем все обсудить. Я действительно был знаком с Эйвазом Шахбазовым, у нас были хорошие отношения, мы довольно часто виделись. Когда на следующий день меня привели в кабинет к следователю Сахибу Алекперову, я увидел, что стол буквально ломится от еды. «Если заплатишь миллион долларов, мы тебя сразу отпустим», - сказал следователь. Когда я ответил, что ни в чем невиновен и что у меня нет таких денег, Алекперов разозлился и сказал, что без ведома министра МНБ никого не задерживают. «Пойми, - сказал Алекперов, - в моем кабинете ели-пили только два человека – я и Али Инсанов». И добавил, что заплатить миллион долларов я должен потому, что таково требование его руководства. Когда я сказал, что могу заплатить только 100.000 долларов, Алекперов разозлился. «Я тебе не какой-то там сержант! - воскликнул следователь. – Я полковник МНБ, и, если надо, продержу тебя в тюрьме девять месяцев. Можешь нанимать сколько угодно адвокатов, толку от них все равно не будет!..»

В конце концов потерпевший договорился со следователем, что заплатит МНБ 200.000 долларов плюс 25 процентов от ежемесячной выручки его компании. Позже стало известно, что следователь Алекперов потребовал от отца Мусаева 400.000 долларов и получил в итоге 177.000 манатов. «У моего отца Алекперов взял дополнительно еще 15.000 манатов, вернув взамен документы на его родовое имущество в «Кубинке», квартиру в Ени Ясамал, землю, выданную отцу и матери в 1988 году, и мой автомобиль Porsche Cayenne, - рассказал потерпевший. – При этом мы так и не получили документы на нашу квартиру в районе «Городские сады», загородный дом в Новханах, один земельный участок и автомобиль Land Cruiser». Мусаев был освобожден в декабре 2012 года на основании поддельного заключения врача о том, что у него есть проблемы со здоровьем. За эту справку отцу Мусаева пришлось раскошелиться еще на 10.000 манатов. Пока Мусаев находился под стражей, МНБ возбудило уголовное дело в отношении его матери и отца. Однако позже мать Мусаева скончалась и уголовное дело закрыли. После выступления потерпевшего Сахиб Алекперов заявил суду, что мера пресечения подсудимого была изменена с согласия бывшего генпрокурора Закира Гаралова и его заместителя, Рустама Усубова.