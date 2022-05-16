В России «золотого полковника» приговорили к 16 годам колонии

Суд назначил экс-полковнику Дмитрию Захарченко 16 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей по делу о взяточничестве.

Ранее прокурор просила признать «золотого полковника» виновным и назначить ему 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Экс-полковник попросил вынести ему оправдательный приговор.

Более 8,5 млрд рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную собственность. Помимо денег, он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы, четырех автомобилей, другого имущества.