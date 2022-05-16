Кремль: Путин захочет себе новый «Москвич»

Президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина, уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», - сказал он агентству ТАСС.

Песков не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел. «Конечно, почему бы и нет», - ответил он.