ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

«Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились», - сказал он.