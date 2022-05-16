ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника
Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.
«Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились», - сказал он.
Глава дипломатии добавил, что страны ЕС имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев с неизменной интенсивностью.
Миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений, сказал Боррель. «Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений», - цитирует слова Борреля ТАСС.