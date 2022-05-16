По меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали во вторник с металлургического завода «Азовсталь» в сопровождении российской бронетехники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Украинская сторона сегодняшний выход украинских военных с «Азовстали» пока не комментирует.

По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены.

При этом, их точное количество неизвестно.