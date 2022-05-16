В Украине погиб еще один высокопоставленный российский офицер

Как сообщает издание «Муром24», полковник погиб 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск. Как раз в это время российская армия понесла крупные потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец у села Белогоровка в Луганской области.

В Муроме Владимирской области во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, который командовал 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.

За два дня до гибели полковник Козлов участвовал в праздничном митинге по случаю 77-й годовщины победы в Великой отечественной войне в поселке Чишмы в Башкирии, где дислоцируется 12-я бригада.

Эта бригада теряет уже второго командира с начала российского вторжения в Украину: 14 марта на территории Украины был убит полковник Сергей Порохня.