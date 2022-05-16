Россия хочет выйти из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел отправило в Госдуму список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. Об этом заявил зампредседатель Госдумы Петр Толстой в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».

«Мне кажется, это важно – Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами», - цитирует газета Толстого.

По словам депутата, Госдума вместе с Советом Федерации планирует проанализировать и предложить отказаться от заключенных международных договоров с этими организациями.