В России заявили, что «азовцы» сдались в плен без условий

Боевики «националистического подразделения» «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий. Об этом заявил во вторник в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила боевую миссию в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали». «Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: «нацисты» [из подразделения] «Азов» сдались без условий», - отметил Полянский по-английски.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен боевиков подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь», за сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.