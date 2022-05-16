Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по широкому кругу вопросов. Об этом сообщается на официальном Twitter Зеленского.

Глава украинского государства назвал беседу с Макроном "длительной и насыщенной". Украинский президент рассказал о ходе войны и раскрыл детали операции по спасению защитников Мариуполя.