Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили президенты
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по широкому кругу вопросов. Об этом сообщается на официальном Twitter Зеленского.
Глава украинского государства назвал беседу с Макроном "длительной и насыщенной". Украинский президент рассказал о ходе войны и раскрыл детали операции по спасению защитников Мариуполя.
Зеленский также изложил свое видение дальнейших перспектив процесса переговоров с РФ. Отдельно президент поднял вопрос о поставках топлива в Украину в условиях дефицита.
"Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – написал Зеленский.