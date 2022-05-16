На регулярной основе организуется акция «Открытый микрофон», запущенная производственным объединением «Азеригаз» для прямого информирования руководства о проблемах и предложениях граждан по газоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ПО.

Очередную «Мобильную приемную» развернули в Гусарском районе. К акции присоединились жители сел Хил, Хурал, Аваран, Ясаб, Бала Гусар, Кехня Худат, Кехня Худат Газмалар, Имамгулукенд, Хасангала Гусарского района. В ходе встречи поступили в основном обращения по газификации сел и новых жилых массивов.

Заместитель начальника нового управления газификации и развития ПО «Азеригаз» Ильхам Мехбалиев и руководство Хачмазского районного управления газоэксплуатации ознакомились с волнующими граждан вопросами и выслушали каждого гражданина в отдельности. Было дано поручение на месте расследовать ряд поступивших обращений. Каждое обращение жителей будет доведено до руководства производственного объединения.