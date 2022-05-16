Боррель: Россия бьет мировой рекорд по потерям в войне

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что, по его данным, Россия несет в Украине огромные потери.

«Я бы не осмелился предположить, как долго Россия еще сможет упорствовать, - сказал Боррель журналистам в Брюсселе. – Если это правда, что Россия с начала войны потеряла 15% своих военных, то это мировой рекорд по потерям для армии, вторгающейся в страну», - цитирует слова Борреля ВВС.

Боррель также заверил, что Евросоюз не позволит Украине остаться без снаряжения, необходимого ей для защиты от российской агрессии.