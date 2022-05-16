Австрийцы в восторге от азербайджанского Института пищевой безопасности

В лабораториях Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTİ) с высоким профессионализмом используются самые передовые мировые практики. Об этом заявил Томас Кикинджер, исполнительный директор Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов, во время инспектирования лабораторий AQTİ.

Он отметил, что исследования проводятся в лабораториях, созданных в AQTİ, с высоким профессионализмом: «Могу сказать, что в этой лаборатории используются самые передовые методы. Мы в Австрии используем те же методы и оборудование. Это прекрасные возможности и это, конечно же, производит большое впечатление. Я думаю, здесь используется совершенное оборудование и методы».

Кикинджер отметил, что деятельность таких лабораторий имеет большое значение в обеспечении продовольственной безопасности страны: «Я надеюсь, что в будущем мы сможем тесно сотрудничать, учитывая, что работаем в одном направлении. Поэтому мы намерены расширять возможности сотрудничества в развитии лабораторий и обмене опытом.