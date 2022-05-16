В Белгородской области снова заявили об обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в очередной раз заявил об обстреле со стороны Украины. Об этом Гладков написал в Telegram.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести», - отметил губернатор.

По словам Гладкова, жизни пострадавшего ничего не угрожает.