В Белгородской области снова заявили об обстреле со стороны Украины
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в очередной раз заявил об обстреле со стороны Украины. Об этом Гладков написал в Telegram.
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести», - отметил губернатор.
По словам Гладкова, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Также он заявил о разрушениях, но деталей не уточнил.
Отметим, Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.