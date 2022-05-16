С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч российских солдат были применены в войне. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава», - отметил Резников.

При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

«Еще 55 БТГр может быть привлечено из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев», - добавил министр.