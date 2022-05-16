Президент Литвы прибыл с визитом в Азербайджан фото
17 мая президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Литовской Республики Гитанаса Науседу и его супругу Диану Науседу в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.