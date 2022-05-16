Чтобы сохранить репутацию после серии неудач в Украине и провала планов по её оккупации, Россия может переключить свое внимание на регион Южного Кавказа - такую точку зрения высказали Линкольн Митчелл, американский ученый, политолог, эксперт по построению демократии и политическому развитию в республиках бывшего СССР.

В своей колонке на телеканале CNN Линкольн Митчелл пишет, что общественность Грузии настроена против России и поддерживает Украину. По мнению политолога, атмосфера в Грузии остается напряженной, поскольку, несмотря на вторжение Кремля в Украину, грузинские власти не запретили гражданам России въезд в страну. Местные жители говорят, что россияне повалили в Грузию вовсе не потому, что не согласны с политикой режима Путина, а чтобы провести в Грузии время и потратить здесь свои деньги. В ресторанах россияне ругают украинцев и произносят патетические тосты в честь своих войск, что вызывает у грузин раздражение, зачастую перетекающее в конфликты.

По словам Митчелла, обеспокоены также и грузинские политики. По мнению многих из них в случае, если бы Путину удалось захватить Украину, следующей жертвой российской агрессии стала бы Грузия. Некоторые местные политики и ученые считают, что после поражений в Украине Кремль переключится на Грузию, чтобы достичь пусть малой, но, все-таки, победы.

«В политических кругах Грузии ощущается беспокойство из-за вторжения РФ в Украину, - пишет Митчелл. - Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что если Путин окончательно завязнет в Украине, то ему понадобится быстрая победа, и он может переключиться на Грузию».

Аналогичные опасения подтвердила в беседе с Митчеллом и президент Грузии Саломе Зурабишвили.