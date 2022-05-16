Россия готовится к оккупации Грузии и Армении сенсационное откровение грузинского президента
Чтобы сохранить репутацию после серии неудач в Украине и провала планов по её оккупации, Россия может переключить свое внимание на регион Южного Кавказа - такую точку зрения высказали Линкольн Митчелл, американский ученый, политолог, эксперт по построению демократии и политическому развитию в республиках бывшего СССР.
В своей колонке на телеканале CNN Линкольн Митчелл пишет, что общественность Грузии настроена против России и поддерживает Украину. По мнению политолога, атмосфера в Грузии остается напряженной, поскольку, несмотря на вторжение Кремля в Украину, грузинские власти не запретили гражданам России въезд в страну. Местные жители говорят, что россияне повалили в Грузию вовсе не потому, что не согласны с политикой режима Путина, а чтобы провести в Грузии время и потратить здесь свои деньги. В ресторанах россияне ругают украинцев и произносят патетические тосты в честь своих войск, что вызывает у грузин раздражение, зачастую перетекающее в конфликты.
По словам Митчелла, обеспокоены также и грузинские политики. По мнению многих из них в случае, если бы Путину удалось захватить Украину, следующей жертвой российской агрессии стала бы Грузия. Некоторые местные политики и ученые считают, что после поражений в Украине Кремль переключится на Грузию, чтобы достичь пусть малой, но, все-таки, победы.
«В политических кругах Грузии ощущается беспокойство из-за вторжения РФ в Украину, - пишет Митчелл. - Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что если Путин окончательно завязнет в Украине, то ему понадобится быстрая победа, и он может переключиться на Грузию».
Аналогичные опасения подтвердила в беседе с Митчеллом и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Они (Россия - ред.) могут сделать что-то радикальное для спасения своей репутации», - заявила глава грузинского государства.
В свою очередь, Олег Саакян, украинский политолог армянского происхождения, заявил армянской службе «Радио Свобода», что следующей целью России может стать Армения.
«Если война [в Украине] либо заканчивается победой России, либо угасает, и Россия не вымотана настолько, чтобы не иметь помыслов нападать на кого-то другого, то через несколько месяцев мы столкнемся с новым конфликтом, - утверждает Саакян. - И у меня нет гарантий, что следующей жертвой этого конфликта не станет Армения».
Саакян считает, что у России нет ни союзников, ни партнеров, а есть лишь понятия зон влияния и военных трофеев. Поэтому Россия может создать некоторую напряженность вокруг Карабаха и начать новую войну, чтобы использовать этот вопрос в качестве дополнительного рычага своего регионального влияния.
«Из Сирии Россия уже, практически, вышла, и теперь ей необходимо подтвердить лидерство на Южном Кавказе, - говорит украинский политолог. – В зависимости от того, как завершится конфликт в Украине, риски для Армении возникают довольно серьёзные…»
Напомним, что еще один этнический армянин, уроженец Баку Арсен Аваков, долгие годы занимавший пост главы МВД Украины, недавно призвал руководство Армении отказаться от союза с Россией, начать политическое сближение с Западом и добиваться членства в НАТО.