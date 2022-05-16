Кельбаджар снова под обстрелом
Вечером 17 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Бармагбине Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
Отметим, 14 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.