В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая. Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, с какой сложной задачей столкнется международное сообщество, и в частности Евросоюз, после окончания войны РФ против страны.