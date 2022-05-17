Зеленский на открытии Каннского фестиваля: «Я уверен – диктатор проиграет»

«Я уверен – диктатор проиграет». Об этом, как сообщает «Медуза», сказал Владимир Зеленский во время выступления на открытии Каннского фестиваля.

В девятиминутной речи Зеленский, в числе прочего, упомянул фильм Фрэнсиса Форда Копполы о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня» и «Великого диктатора» с Чарли Чаплином в главной роли, проведя параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в данный момент сталкивается Украина.

«Мы продолжаем сражаться. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать сражаться за нашу свободу», - сказал Зеленский. «Я уверен – диктатор проиграет, - заявил он. – Мы выиграем эту войну. Слава Украине!».