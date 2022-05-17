ВОЗ: В Мариуполе возможна вспышка холеры

В Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством. Об этом на брифинге сообщила менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана.

По ее словам, сейчас оккупированные территории, особенно Мариуполь, в опасности.

В частности, в Мариуполе российские военные частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода загрязняется из-за утечек из канализации.