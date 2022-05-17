ВОЗ: В Мариуполе возможна вспышка холеры
В Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством. Об этом на брифинге сообщила менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана.
По ее словам, сейчас оккупированные территории, особенно Мариуполь, в опасности.
В частности, в Мариуполе российские военные частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода загрязняется из-за утечек из канализации.
«Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей», - отметила Ницана.