Пожар в доме около мечети Тезепир потушен видео; фото; обновлено

Пожар в трехэтажном жилом доме по улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района города Баку благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 23:23 потушен.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

* * * 23:22

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, сразу после поступления информации по адресу, где произошел пожар, были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, данный дом расположен вблизи мечети Тезепир.