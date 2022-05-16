Пожар в доме около мечети Тезепир потушен видео; фото; обновлено
Пожар в трехэтажном жилом доме по улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района города Баку благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 23:23 потушен.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
* * * 23:22
На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили в МЧС, сразу после поступления информации по адресу, где произошел пожар, были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, данный дом расположен вблизи мечети Тезепир.