Волчанск является одним из тех пунктов, через которые проходят логистические артерии и группировки, которые наступают на части востока Украины, как раз в районе города Изюм, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире национального телемарафона.

«…У россиян там всего две логистических артерии, две линии. Если вы их контролируете, то фактически вы дальше предрешаете судьбу так называемой битвы за Донбасс. Потому что не позволяете врагу осуществлять доставку техники, снабжения, человеческих ресурсов и т.д.», - цитирует слова Левина УНИАН.

По его словам, если Волчанск будет под контролем украинских сил, противник может собрать у Изюма сколько угодно группировок, и «это все превращается просто в огромную массу разбитого железа и мертвых людей».