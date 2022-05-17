В Госдепе не знают требований Турции в обмен на принятие новых стран в НАТО
Турция не предъявляла каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара не может сказать «да» вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», – отметил представитель Госдепа, его цитирует РИА Новости.
Он также сообщил, что на фоне разногласий относительно присоединения двух стран к альянсу госсекретарь США Энтони Блинкен в среду проведет переговоры на площадке ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.