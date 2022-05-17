В Госдепе не знают требований Турции в обмен на принятие новых стран в НАТО

Турция не предъявляла каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара не может сказать «да» вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.