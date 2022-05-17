Стало известно, куда и для чего вывезли украинских военных из «Азовстали»

Россияне говорят, что по крайней мере 256 украинских военных сдались в плен, включая 51 раненых. Украинские власти сообщали о 264 военных, из них 53 раненых.

Российский конвой сопровождал 7 автобусов с украинскими военнослужащими. Их привезли на территорию бывшей колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Международные корреспонденты Reuters утверждают, что более 250 украинских защитников вывезли в колонию в Оленовке формирования так называемого «ДНР».

Пока неизвестно, что ждет украинских военных, поскольку россияне говорили о подготовке допросов бойцов полка "Азова". Также неизвестно, остались ли в подземельях меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе еще украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая сказала, что украинское военно-политическое руководство не будет называть точное количество защитников Мариуполя, пока все они не окажутся в безопасности.