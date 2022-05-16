Пять требований Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Bloomberg
Турция выдвинула внушительный список требований в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.
По утверждению издания, Турция выдвинула НАТО следующие требования:
– Объявление Швецией и Финляндией «Рабочей партии Курдистана» террористической организацией;
– Отмена эмбарго на поставки в Турцию оружия;
– Повторное включение Анкары в программу истребителей F-35 (запрет был введен после покупки Турцией российских ЗРС С-400);
– Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16;
– Снятие санкций за покупку С-400.
Агентство отмечает, что об этом на условиях анонимности рассказали три турецких чиновника.