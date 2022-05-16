Российская армия наступает по всей линии столкновения в Донецкой области Генштаб ВСУ
Россия произвела обстрел с самолетов Су-35 в окрестностях Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки Донецкой области, сообщает генштаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке.
По последней информации генштаба, российские войска ведут наступление на северодонецком и славянском направлениях. Наступление в направлении Марьинки потерпело неудачу.
• В Мариуполе основные усилия Россия сосредоточила на блокировании украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».
• На запорожском направлении активных боевых действий не ведется, но армия РФ обстреливает украинские позиции из артиллерии и минометов и оборудует вторую линию обороны.
• Во Львовской, Черниговской и Сумской областях Россия обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры.
• Сохраняется угроза обстрелов территории Украины со стороны Беларуси.
• На харьковском направлении подразделения российской армии пытаются не допустить продвижения украинских войск к государственной границе Украины.
• В Крыму, аннексированном Россией, продолжается восстановление боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери.
• Российские корабли в Черном и Азовском морях пытаются изолировать районы боевых действий и блокировать гражданское судоходство.