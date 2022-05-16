Россия произвела обстрел с самолетов Су-35 в окрестностях Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки Донецкой области, сообщает генштаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке.

По последней информации генштаба, российские войска ведут наступление на северодонецком и славянском направлениях. Наступление в направлении Марьинки потерпело неудачу.

• В Мариуполе основные усилия Россия сосредоточила на блокировании украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».

• На запорожском направлении активных боевых действий не ведется, но армия РФ обстреливает украинские позиции из артиллерии и минометов и оборудует вторую линию обороны.