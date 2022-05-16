Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:22

Вооруженное вторжение России в Украину, которое длится почти три месяца, сопровождается самыми страшными со времен Второй мировой военными преступлениями и противозаконными деяниями против человечности. На первом этапе войны преступления, совершаемые российской армией, представляли собой, в основном, массированные авиационные и ракетные удары по гражданским населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

Но после того, как от российских войск была освобождена Киевская область, выявились многочисленные факты чудовищных преступлений оккупантов. Расстрелы тысяч мирных жителей в Буче, Ирпене, Мариуполе, других украинских городах, зверские пытки и изнасилования гражданского населения потрясли мировую общественность. По информации, которой располагают правозащитные структуры, армия России продолжает совершать аналогичные преступления на подконтрольных ей территориях Украины. В этой ситуации понятно стремление Украины как можно скорее запустить международно-правовые механизмы, фиксирующие преступления против человечности. В начале марта этого года Международный уголовный суд начал официальное расследование ситуации в Украине.

Карим Хан, генеральный прокурор Международного уголовного суда, посетил Киев, после чего для сбора доказательств военных преступлений, совершенных в Украине, была сформирована специальная следственная группа, в которую вошли свыше сорока следователей Международного уголовного суда. И сегодня весь цивилизованный мир ждет, что все виновные в варварстве, чинимом в городах и селах Украины, будут призваны к ответу. Следует отметить, что Римский статут Международного уголовного суда предусматривает его право расследовать четыре основных вида международных преступлений - геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия, на которые нет ограничений и срока давности. В связи с чем ожидается, что Международный уголовный суд уже в ближайшее время предъявит Российской Федерации первые обвинения и наложит на неё соответствующие санкции. Нет ни малейших сомнений в том, что насилие в отношении украинского народа должно быть всесторонне исследовано, а виновные - привлечены к ответственности. В то же время, оперативность, с которой следователи Международного уголовного суда приступили к расследованию трагических событий в Украине, вызывает в Азербайджане резонный вопрос: а почему подобная оперативность не была проявлена в расследовании преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения?