Азербайджан можно расстреливать, Украину – нет логика международного суда
Вооруженное вторжение России в Украину, которое длится почти три месяца, сопровождается самыми страшными со времен Второй мировой военными преступлениями и противозаконными деяниями против человечности.
На первом этапе войны преступления, совершаемые российской армией, представляли собой, в основном, массированные авиационные и ракетные удары по гражданским населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.
Но после того, как от российских войск была освобождена Киевская область, выявились многочисленные факты чудовищных преступлений оккупантов. Расстрелы тысяч мирных жителей в Буче, Ирпене, Мариуполе, других украинских городах, зверские пытки и изнасилования гражданского населения потрясли мировую общественность.
По информации, которой располагают правозащитные структуры, армия России продолжает совершать аналогичные преступления на подконтрольных ей территориях Украины.
В этой ситуации понятно стремление Украины как можно скорее запустить международно-правовые механизмы, фиксирующие преступления против человечности. В начале марта этого года Международный уголовный суд начал официальное расследование ситуации в Украине.
Карим Хан, генеральный прокурор Международного уголовного суда, посетил Киев, после чего для сбора доказательств военных преступлений, совершенных в Украине, была сформирована специальная следственная группа, в которую вошли свыше сорока следователей Международного уголовного суда. И сегодня весь цивилизованный мир ждет, что все виновные в варварстве, чинимом в городах и селах Украины, будут призваны к ответу.
Следует отметить, что Римский статут Международного уголовного суда предусматривает его право расследовать четыре основных вида международных преступлений - геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия, на которые нет ограничений и срока давности.
В связи с чем ожидается, что Международный уголовный суд уже в ближайшее время предъявит Российской Федерации первые обвинения и наложит на неё соответствующие санкции.
Нет ни малейших сомнений в том, что насилие в отношении украинского народа должно быть всесторонне исследовано, а виновные - привлечены к ответственности.
В то же время, оперативность, с которой следователи Международного уголовного суда приступили к расследованию трагических событий в Украине, вызывает в Азербайджане резонный вопрос: а почему подобная оперативность не была проявлена в расследовании преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения?
Почему во время 44-дневной войны Международный уголовный суд не отреагировал на удар армянской армии тяжелыми баллистическими ракетами «Эльбрус» по жилому кварталу в Гяндже, где не было военной инфраструктуры?
Почему мимо их внимания прошла трагическая судьба десятков мирных жителей Барды, погибших от ракет «Смерч» с кассетными боеголовками, и Тертера, по жилым кварталам которого армяне ежедневно выпускали по две тысячи ракет?
Разве перечисленные выше примеры не военные преступления, расследованием которых является прерогативой Международного уголовного суда?
Международное правосудие должно быть объективным, беспристрастным и, главное, свободным от двойных стандартов. Увы, в случае с Азербайджаном баланс справедливости явно нарушен. В противном случае Международный уголовный суд направил бы своих представителей не только в Армению, чтобы расследовать по просьбе Еревана «агрессию Азербайджана», но и также в Гянджу, Барду, Тертер и другие азербайджанские города, где по сей день сталкиваешься с кровавыми следами, оставленными армянской армией.
Если рассматривать расследование военных преступлений против человечности не в замочную скважину политических интересов и конъюнктур, а через призму справедливости и беспристрастности, то авторитет и влияние Международного уголовного суда будут работать исключительно на то, чтобы не допускать в будущем новых военных преступлений.
Остается лишь надеяться, что когда-нибудь именно так и будет работать Международный суд по уголовным делам.