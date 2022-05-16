Группировка «Восток» рапортует о новых потерях России
За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки «Восток» украинские военные нанесли России новые потери. Военнослужащие Украины ликвидировали до 110 российских солдат. Об этом сообщается на странице командования ОТГ «Восток» в Facebook.
В сообщении сказано, что были отбиты две атаки противника. Кроме этого украинские военные удачно «демилитаризовали» РФ от некоторой военной техники.
За сутки, 17 мая, в ОТГ «Восток» уничтожили:
• шесть БМП,
• один БТР,
• три артиллерийские системы,
• один миномет,
• один ЗРК,
• четыре АТТ и два БПЛА.