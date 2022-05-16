Группировка «Восток» рапортует о новых потерях России

За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки «Восток» украинские военные нанесли России новые потери. Военнослужащие Украины ликвидировали до 110 российских солдат. Об этом сообщается на странице командования ОТГ «Восток» в Facebook.

В сообщении сказано, что были отбиты две атаки противника. Кроме этого украинские военные удачно «демилитаризовали» РФ от некоторой военной техники.

За сутки, 17 мая, в ОТГ «Восток» уничтожили:

• шесть БМП,

• один БТР,

• три артиллерийские системы,

• один миномет,

• один ЗРК,

• четыре АТТ и два БПЛА.