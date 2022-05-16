В США назвали условия для переговоров Лаврова и Блинкена

США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube.

«Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», - сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава госдепартамента переговоры с российским коллегой. На прошлой неделе прошли прямые телефонные переговоры руководителей оборонных ведомств двух стран.

«Диалог между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться, если Вашингтон придет к выводу, что это облегчит ситуацию на Украине. Если будут созданы необходимые условия, а также мы придем к выводу, что разговор между ними поспособствует снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то диалог состоится», - добавил Нед Прайс.