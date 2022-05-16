В США назвали условия для переговоров Лаврова и Блинкена
США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube.
«Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», - сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава госдепартамента переговоры с российским коллегой. На прошлой неделе прошли прямые телефонные переговоры руководителей оборонных ведомств двух стран.
«Диалог между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться, если Вашингтон придет к выводу, что это облегчит ситуацию на Украине. Если будут созданы необходимые условия, а также мы придем к выводу, что разговор между ними поспособствует снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то диалог состоится», - добавил Нед Прайс.
Прайс напомнил, что последний раз Блинкен и Лавров разговаривали 12 февраля.
По его словам, США были бы «готовы взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам», однако, по его словам, нынешняя ситуация не дает оснований рассчитывать на них. «Ничего не дает нам оснований считать, что диалог будет конструктивен сейчас», - сказал представитель госдепартамента, отметив, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой продолжают работу, однако, «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.