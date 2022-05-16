Россия открыла сухопутную границу с Грузией

На российском официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, согласно которому для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования.

Ранее для пересечения наземной границы России с Грузией требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины.

Такие ограничения для этой и других стран были введены распоряжением правительства от 27 марта 2020 года, которым из-за пандемии коронавируса временно ограничивалось движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска.