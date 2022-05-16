США сняли ограничения на венесуэльскую нефть

Минфин США выдал лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. Правительство Николаса Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Белого дома, Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле.

Он отметил, что это пока не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской PDVSA.