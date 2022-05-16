Канада намерена запретить въезд в страну Путину и его соратникам
В Канаде Сенат намерен проголосовать за законопроект, запрещающий президенту России Владимиру Путину и примерно 1000 другим членам его правительства и военных въезд в страну. Об этом сообщает Reuters.
"Запрет на въезд в нашу страну ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, – это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", - заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино.
Канада не может запретить въезд лицам, на которых распространяются ранее введенные финансовые санкции, без внесения поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев.
"После вступления в силу эти поправки к закону будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, и любым сопровождающим их членам семьи", - говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Канады.
In the face of the Putin regime's brutal attack, Canada stands with Ukraine – and we will hold Russia accountable for its crimes.— Marco Mendicino (@marcomendicino) May 17, 2022
That's why we just announced that we’re banning roughly 1,000 Russians - including Putin and his accomplices - from entering Canada.