Канада намерена запретить въезд в страну Путину и его соратникам

Канада не может запретить въезд лицам, на которых распространяются ранее введенные финансовые санкции, без внесения поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев.

"После вступления в силу эти поправки к закону будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, и любым сопровождающим их членам семьи", - говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Канады.

In the face of the Putin regime's brutal attack, Canada stands with Ukraine – and we will hold Russia accountable for its crimes.



That's why we just announced that we’re banning roughly 1,000 Russians - including Putin and his accomplices - from entering Canada.