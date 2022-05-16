Канада намерена запретить въезд в страну Путину и его соратникам

В Канаде Сенат намерен проголосовать за законопроект, запрещающий президенту России Владимиру Путину и примерно 1000 другим членам его правительства и военных въезд в страну. Об этом сообщает Reuters.

"Запрет на въезд в нашу страну ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, – это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", - заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино.